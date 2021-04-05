Москва-парковочная

По решению столичной мэрии с 5 апреля новые платные парковки заработают на севере Москвы, в районах Лефортово, Пресня, Фили, Внуково. В центре на ряде улиц тарифы повышаются с 200 до 380 руб. в час. На 15% повышаются и тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных машин. В столичной мэрии традиционно заявляют, что все решения приняты в интересах жителей. Опрошенные “Ъ” муниципальные депутаты в этом не уверены.

5 апреля вступает в силу приказ департамента транспорта Москвы, согласно которому на 193 улицах в центре Москвы меняются парковочные тарифы. Цена часа стоянки, к примеру, в Малом Ивановском переулке, на Покровском и Чистопрудном бульварах днем повышается с 200 до 380 руб. В Аристарховском, Новопресненском, Живаревом переулках тариф меняется с 60 руб. в час на «дифференцированный» (50 руб. первые полчаса, далее — 150 руб. в час). На некоторых улицах платная парковка вводится впервые. С этим столкнутся в большей степени жители Северного административного округа (районы Аэропорт, Савеловский, Войковский, Коптево), а также граждане, проживающие в Выхино-Жулебино, Внуково, Строгино, Чертаново. В составе новых парковочных зон введено 229 обособленных мест для резидентов, где остальным автомобилистам парковаться нельзя даже за деньги (штраф — 5 тыс. руб.).

«Если платная парковка занята все время более чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить,— объяснили в департаменте транспорта.— Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные места и улицы загружались равномерно. На улицах, где загрузка платных парковок достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 руб. в час».

«Жители в шоке» от принятых решений, говорит глава муниципального округа Таганский (многие из местных улиц переведены на 380-рублевый тариф) Илья Свиридов.

«Разумных объяснений повышения тарифа нам не предоставили, решение с муниципальными депутатами не согласовали»,— уверяет он. Господин Свиридов приводит пример Николоямской улицы: «Здесь до введения платы все было занято, с 80-рублевым тарифом ничего не поменялось, и с 380-рублевым, уверен, останется так же — просто платить будут больше».

Выбор улиц для новых платных парковок странный, соглашается муниципальный депутат района Аэропорт Павел Ярилин: на Часовой улице, к примеру, проблем с размещением автомобилей не было, даже вечером в будни люди всегда находят место. Теперь же, прогнозирует господин Ярилин, не желающие платить водители начнут ставить машины во дворах. С похожей проблемой столкнутся и жители Пресненского района, считает муниципальный депутат Елена Ивашкина: днем сюда приезжают много автомобилей офисных работников из «Сити», все они будут парковаться во дворах. Ограничивающий проезд шлагбаум поставить не всегда возможно, отмечает госпожа Ивашкина, иногда для этого требуется перекрыть межквартальный проезд, а это запрещено. Жители нескольких домов, расположенных вдоль Часовой улицы, бесплатно ставить машину вдоль бордюра больше не смогут, добавляет Павел Ярилин, юридически у них другой адрес, жители права на резидентное разрешение не имеют.

«Не очень это похоже на заботу о местных жителях,— говорит депутат.— Ощущение, что власти хотят создать максимальные проблемы автомобилистам, чтобы они в итоге отказались от машин. Это не очень правильный путь, который снижает уровень доверия населения к власти».

Ранее, как рассказывал “Ъ”, недовольство по поводу новых платных парковок выражали в РПЦ. На ряде улиц, где расположены православные храмы (например, на углу Старосадского переулка расположен храм Святых бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах), прихожане теперь будут вынуждены платить 380 руб. в час по воскресеньям, когда обычно ведется служба.

С 5 апреля также на 15% повышается цена на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей: с 4,19 тыс. руб. за перемещение легковой машины мощностью от 80 до 250 л. с. (с учетом скидки при оплате на штрафстоянке) до 4,83 тыс. руб. «Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов»,— поясняли в департаменте транспорта Москвы. Шесть капитальных стоянок со шлагбаумами у станций метро «Черкизовская», «Бульвар Рокоссовского», «Зябликово» переводятся в режим перехватывающих: парковка там будет бесплатной для автовладельцев, если они в течение дня совершат не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД. На трех капитальных парковках (в Ветошном переулке, на Профсоюзной улице, Новочеркасском бульваре) тарифы повышаются, на двух (на Южнопортовой улице и улице Твардовского) — понижаются.

Иван Буранов