На парковке ставят крест, полумесяц и звезду

Представители духовенства раскритиковали планы столичных властей по введению новых парковочных тарифов с 5 апреля. Так, на ряде улиц, где расположены православные храмы, стоянка автомобиля по воскресеньям будет платной: прихожанам теперь придется платить по 380 руб. в час. Пересмотреть парковочную политику просят и мусульмане, поскольку припарковаться в пятницу, день обязательной коллективной молитвы, сложно из-за высоких тарифов. Представители Российского еврейского конгресса призывают сделать парковку бесплатной, но только для священнослужителей.

О введении с 5 апреля новых платных зон и повышении парковочных тарифов мэрия Москвы объявила в марте: на ряде улиц в центре города цена увеличивается с 200 до 380 руб. в час, а также вводится платная парковка по воскресеньям. Новая тарифная политика коснулась улиц, где расположены православные храмы: на углу Старосадского переулка — храм святых бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке — храм Воскресения Словущего, в Подкопаевском переулке — Никольская церковь и т. д.

«В центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям»,— рассказал “Ъ” заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Неподъемные деньги» за парковку по выходным, считает он, могут разрушить сложившуюся приходскую жизнь, заставив многих прихожан воздержаться от поездок в центр на автомобилях. «Нужно сделать все, чтобы все слои населения могли посетить службу в храме,— заявил ранее настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей.— А учитывая, что обычная служба в среднем длится часа полтора, при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 руб. человек не обойдется». Другие священнослужители говорят, что машины прихожан паркуются и на четыре-пять часов.

«У мусульман благословенный день — пятница — Джума,— пояснил “Ъ” заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.— В мечеть приезжают несколько тысяч мусульман с разных районов Москвы. В пятницу льготы на парковку не распространяются, поэтому верующие заранее паркуют свои автомобили или приезжают на молитву на общественном транспорте». Зачастую люди оставляют машины около мечетей на целый день, и тем, кто приезжает на намаз, свободного места не остается, заявил «РИА Новости» главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Он предлагает сделать бесплатной парковку в определенные часы или дни, например, в воскресенье в утренние часы. Высокая плата, подчеркнул он, не должна стать причиной отказа от посещения мечети. В центре Москвы, напомним, находятся две мечети — Историческая и Соборная на улицах Дурова и Большой Татарской. Новых тарифов с 5 апреля там не вводится.

Повышение расценок могут заметить посетители синагоги на Чистых прудах: рядом расположены Малый и Большой Харитоньевские переулки — здесь тариф повышается до 380 руб. в час, в воскресенье парковка будет платной. Президент РЕК Юрий Каннер считает, что парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства в местах, куда они ездят по «служебной необходимости», например у храмов и больниц.

А вот верующие миряне, по мнению Юрия Каннера, должны платить за парковку: «Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку».

Телеканал «Россия 1» ранее сообщил, что настоятели храмов уже обратились в дептранс Москвы с просьбой пересмотреть тарифы. Вопрос об обращении в мэрию, пояснил “Ъ” Вахтанг Кипшидзе, находится «на стадии рассмотрения». «Надеемся, что мэрия учтет пожелания верующих людей и служащих в центре города священников, свидетельствующих о вреде этого решения,— заявил он.— Активная приходская жизнь в центре города — непременный атрибут значения нашей столицы как духовного центра».

В дептрансе Москвы на запрос “Ъ” комментарии не предоставили.

Иван Буранов, Павел Коробов