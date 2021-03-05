Парковка дорожает в апреле

С апреля в Москве вводятся новые платные парковочные зоны в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково и повышаются тарифы на парковку в центре Москвы. Одновременно столичные власти объявили и о новых ценах на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей — теперь эта процедура обойдется водителям в 9,1 тыс. руб. без учета скидки.

О нововведениях, которые начнут действовать с 5 апреля 2021 года, столичный дептранс объявил 5 марта в телеграм-канале.

На 193 улицах в центре Москвы будет изменен парковочный тариф. Стоянка, к примеру, на Малом Ивановском переулке, Покровском бульваре, Чистопрудном бульваре сейчас стоит днем 200 руб. в час, будет — 380 руб. в час. В Аристарховском, Новопресненском, Живаревом переулках тариф меняется с 60 руб. в час на дифференцированный — 50 руб. первые полчаса, далее 150 руб. в час, ночью 60 руб. На Дербеневской набережкой, Средней Переяславской улице парковка дешевеет: «обычный» 60-рублевый тариф сменит дифференцированный. Полный список изменений уже опубликован (.pdf). «Если платная парковка занята все время более, чем на 90% — значит стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить,— пояснили в дептрансе.— Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные места и улицы загружались равномерно».

После изменения цен в мэрии обещают 15–20% свободных мест на каждой парковке.

Часть парковок впервые переводится в платный режим — с этим столкнутся жители районов Войковский, Аэропорт, Савеловский, Бутырский, Выхино-Жулебино, Коптево, Донской, Внуково и других. Полный список улиц уже опубликован (.pdf). Часть мест будут предназначаться только для резидентов (сейчас таких мест в городе 300, будет около 1 тыс.), часть будут доступны за деньги для всех водителей. «Изменения затрагивают те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов из области и других районов Москвы — торговые и офисные центры, парки, магазины»,— пояснили в дептрансе.

Также объявлено о новых ценах на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей (также изменятся с 5 апреля).

Сейчас за перемещение машины категории B мощностью до 250 л.с. надо заплатить 8813 руб., с 5 апреля — 9130 руб. (или 4837 руб. с учетом скидки при оплате сразу на стоянке). «Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов»,— пояснили в дептрансе.

Впервые о планах очередного расширения платной зоны стало известно осенью 2020 года, когда дептранс Москвы (по традиционной для себя схеме) направил в районы письма с адресами будущих парковок и просьбой поддержать предложения. Муниципальные депутаты, напомним, не обладают полномочиями влиять на эти процессы — от их согласования или отказа ничего не зависит. 75 депутатов направили письмо мэру Сергею Собянину с просьбой не повышать тарифы на время пандемии. Тем не менее, спустя несколько месяцев решение все равно было принято и юридически оформлено. А буквально за несколько дней до объявления в дептранс с предложением пересмотра цен на парковку обратился экспертный центр Probok.net.

Иван Буранов