В России за время пандемии умерло более 100 тыс. людей с коронавирусом

В России за последние сутки умерло 384 больных COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с вирусом. Это на 4% меньше, чем накануне (400). Общее число летальных исходов достигло 100 017.
Регионы—лидеры по числу умерших:
- Москва — 52 (всего 16 816),
- Санкт-Петербург — 36 (12 366),
- Ростовская область — 24 (3 656),
- Ленинградская область — 16 (957),
- Краснодарский край — 12 (2357).
За прошедшие сутки был выявлен 9021 новый случай заражения коронавирусом, что на 2,6% больше, чем накануне (8792). Общее число случаев заражения достигло 4 572 077.
Регионы—лидеры по числу случаев заражения:
- Москва — 2011 (всего 1 032 666),
- Санкт-Петербург — 717 (396 766),
- Московская область — 594 (234 016),
- Нижегородская область — 274 (108 293),
- Ростовская область — 242 (81 562).
Накануне Росстат сообщил о снижении числа смертей среди людей с коронавирусом. По данным службы, в феврале в России умерло 24 369 человек с COVID-19, что на 35,7% меньше показателя января. У 14 171 умершего в феврале COVID-19 был основной причиной смерти.
О том, как растет смертность россиян на фоне пандемии коронавируса,— в материале “Ъ” «Косвенные потери».