В России за сутки выявили менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 8817 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на 2,3% меньше, чем выявили накануне. Общее число заразившихся достигло 4 580 894.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1901 (всего 1 034 567);

Санкт-Петербург — 711 (397 477);

Московская область – 598 (234 614);

Нижегородская область – 276 (108 569);

Ростовская область – 241 (81 803).

Умерли за последние 24 часа 357 человек. Это на 7% меньше, чем было зарегистрировано днем ранее. Общее число летальных случаев в стране составило 100 374. Выздоровели за сутки 8212 человек, с начала пандемии — 4 204 081.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 56 (всего 16872);

Санкт-Петербург — 28 (всего 12394);

Ростовская область — 15 (всего 12394);

Краснодарский край — 12 (всего 2369);

Красноярский край — 11 (всего 3206).

В России с декабря 2020 года продолжается массовая добровольная вакцинация населения от COVID-19. К апрелю 2021 года в стране привились 7 млн россиян (4,8% населения страны). Большинство введенных ранее для борьбы с пандемией ограничений в стране сняты.

Об отношении некоторых россиян к ограничениям — в материале “Ъ” «"Вы мешаете мне дышать"».