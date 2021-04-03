Привившийся «Спутником V» президент Аргентины сообщил о подозрении на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу. Он сказал, что ждет подтверждения методом ПЦР-тестирования, изолировался и уведомил всех, с кем контактировал в последние 48 часов.

«Хочу сказать вам, что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача»,— написал господин Фернандес в Twitter. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Аккаунт «Спутника V» в Twitter ответил господину Фернандесу сообщением центра имени Гамалеи. По заявлению центра, если заражение подтвердится, то вакцина должна обеспечить «быстрое восстановление без серьезных симптомов». Центр имени Гамалеи пожелал президенту Аргентины скорейшего выздоровления.

Аргентина входит в число стран, которые одобрили применение вакцины «Спутник V». 62-летний Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как аргентинский регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.

О распространении российской вакцины за рубежом — в материале “Ъ” «То, что Козак прописал».