Гинцбург допустил заражение президента Аргентины коронавирусом после вакцинации

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не исключает заражения, но позволяет избежать тяжелого течения COVID-19, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Так он объяснил подозрение на заражение коронавирусом президента Аргентины Альберто Фернандеса. Господин Фернандес привился «Спутником V» в январе.

«Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия. Те симптомы, о которых сообщается,— это гриппоподобный синдром, это не исключено»,— передает «РИА Новости» слова господина Гинцбурга.

Ранее господин Фернандес говорил, что сдал тест на антиген к коронавирусу после головной боли и повышения температуры до 37,3°C. Результаты теста оказались положительными. «Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет»,— сказал господин Гинцбург.

Президент Аргентины сообщил о возможном заражении утром 3 апреля, сейчас он изолировался и ждет результатов ПЦР-тестирования. Господин Фернандес отметил, что чувствует себя хорошо. Центр имени Гамалеи сообщил аргентинскому президенту, что вакцинация «обеспечивает быстрое выздоровление без тяжелых симптомов». Ранее власти Москвы сообщали, что около 1 тыс. жителей столицы (около 0,1% от числа привитых) заболели COVID-19 после получения второго компонента вакцины.

О распространении российской вакцины за рубежом — в материале “Ъ” «То, что Козак прописал».