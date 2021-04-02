Tesla вдвое увеличила квартальные продажи электромобилей

Компания Tesla в квартальной отчетности сообщила о продаже за первые три месяца года 184 800 электромобилей. Как сообщает агентство AP, это более чем в два раза превышает количество электромобилей, проданных в первом квартале 2020 года. Кроме того, этот показатель превысил прогнозы аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали, что будет продано 168 тыс. электромобилей.

При этом на продажах практически не отразился простой завода во Фримонте (штат Калифорния) в течение нескольких недель в феврале и марте, что, возможно, связано с дефицитом полупроводников. Из-за этой проблемы несколько крупных автопроизводителей, включая Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, Fiat Chrysler и Ford, с начала года сообщали о сокращении или приостановке производства.

Комментируя показатели продаж, в Tesla отметили высокий спрос на Model Y в Китае, а также значительный интерес к Model S и Model X. Финансовые итоги первого квартала Tesla представит позднее. Акции компании с начала года снизились на 9,3%.

Алена Миклашевская