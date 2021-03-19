Ford временно производит автомобили без части оборудования из-за дефицита полупроводников

В четверг американский автопроизводитель Ford объявил, что в ближайшее время ему придется производить некоторые модели автомобилей без части оборудования, «включая электронные модули, которые содержат дефицитные полупроводники». Это затронет производство пикапов F-150 и кроссоверов Edge. Компания объясняет свое решение общим дефицитом полупроводников и проблемами с поставками комплектующих из-за снежных бурь в США этой зимой. Ford обещает в течение нескольких недель, когда полупроводники будут доступны, завершить комплектацию этих моделей и только после этого отправлять их дилерам.

О дефиците полупроводников заговорили еще в начале года, он вызван целым рядом причин, в числе которых рост спроса на микропроцессоры в условиях распространения удаленной работы и увеличения спроса на компьютеры и ноутбуки. Ранее несколько автопроизводителей, включая Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, Fiat Chrysler и сам Ford, сообщали о сокращении или временной приостановке производства из-за их нехватки. В Ford заявили, что дефицит полупроводников, скорее всего, сохранится в течение первого полугодия, что снизит прибыль компании до уплаты процентов и налогов на $12,5 млрд.

Яна Рождественская