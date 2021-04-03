Дума подождет Федерального собрания

Отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы, запланированный на 21 апреля, может быть перенесен на более поздний срок из-за переноса послания президента Федеральному собранию. Ожидается, что президент выступит с посланием 22 апреля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дата послания будет объявлена уже скоро. Источники “Ъ” поясняют, что назначение даты послания связано с эпидемиологической обстановкой.

Отчет Михаила Мишустина перед Госдумой может быть перенесен на более поздний срок в связи с посланием президента Федеральному собранию. Первоначально он планировался на 21 апреля. Пресс-служба правительства еще в начале февраля сообщала, что именно эта дата согласована с Госдумой.

Однако 2 апреля источник ТАСС в правительстве сообщил, что сроки выступления господина Мишустина перед депутатами могут сдвинуться из-за переноса послания президента на конец апреля: «Если официально подтвердится информация, что оглашение послания президента состоится во второй половине апреля, то правительство обратится к Государственной думе с предложением перенести отчет на более позднюю дату».

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова заявила “Ъ”, что пока официальной информации о переносе отчета правительства нет:

«Возможно, какая-то ясность будет в понедельник на совете Госдумы».





Однако другие парламентарии утверждают, что уже слышали о планах по переносу отчета премьер-министра. Так, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил “Ъ”, что слышал о возможном переносе отчета правительства от председателей комитетов ГД: «Это может быть связано с тем, что 22 апреля будет послание президента». Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев также заявил “Ъ”, что о переносе отчета «говорят уже давно». В пресс-службе правительства на запросы “Ъ” не ответили. Однако, источник “Ъ” в правительстве подтвердил, что перенос, скорее всего, состоится, но дата пока не назначена.

Ежегодно отчитываться о своей работе перед Госдумой правительство обязано по Конституции. Обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики» входит в обязанности президента. Однако Конституция не ограничивает президента и правительство какими-то сроками.

«В США послание президента завязано на бюджетный процесс, на цикл законодательных работ в Конгрессе и проходит примерно в одно и то же время. В России такой зависимости нет, поэтому президент не ограничен ни формальными требованиями, ни сложившейся практикой в выборе даты»,— объясняет политолог Борис Макаренко.

Официально дата послания президента до сих пор не объявлена. Как ранее писал “Ъ”, еще в феврале предполагалось, что послание президента может быть оглашено в марте, но позже его дата сдвинулась на апрель. Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, поясняли, что Кремль хочет дождаться затишья в эпидемии коронавируса. 29 марта РБК сообщило со ссылкой на источники, что в качестве основной даты в Кремле рассматривается 22 апреля. Источники “Ъ” в «Единой России» подтвердили, что обращение президента к парламентариям планируется на эту дату. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на неделе не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информация. По его словам, дата послания будет объявлена уже скоро.

11 марта на совещании с представителями деловых кругов господин Путин заявил, что уже начал работу по подготовке послания. Позже Дмитрий Песков пояснил, что послание планируется проводить очно, а 23 марта стало известно, что президент получил прививку от коронавируса. 31 марта, на совещании с правительством господин Путин поручил министрам в двухнедельный срок определить параметры финансовой поддержки регионов на этот год, чтобы учесть эту информацию при подготовке послания.

Источники “Ъ”, близкие к АП, поясняет, что дополнительное время перед посланием дает Кремлю все больше информации о ходе пандемии.

Владимир Путин не может не коснуться этой темы в своем выступлении, и лучше это сделать, когда опасность будет ниже, поясняли собеседники “Ъ”. По их словам, есть опасение, что на начало мая придется новая волна заболевания. «Представьте, что президент заявит об успехах в борьбе с пандемией, а потом мы столкнемся с новым пиком на майские»,— объясняет логику федеральных властей собеседник “Ъ”. По его мнению, Кремль не спешит с выступлением президента именно поэтому.

О возможности третьей волны коронавируса на неделе говорила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Она ссылалась на показатели заболеваемости и течение заболеваний. В то же время заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что не ждет третьей волны, поскольку в стране «быстро растет иммунная прослойка». «Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно»,— подвел итоги заочной дискуссии министр здравоохранения Михаил Мурашко. 2 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом сообщил, что до июня можно будет провакцинировать всех желающих россиян.

Эксперты уверены, что Михаил Мишустин не может выступить с отчетом правительства до президентского послания. «У президентской команды руки должны быть полностью развязаны»,— считает политолог Аббас Галлямов. Он поясняет, что коррективы в послание президента могут вноситься до самого последнего момента, а отчет премьер-министра ограничит свободу маневра для авторов президентского послания.

Борис Макаренко напоминает, что логика послания президента — определение основных направлений внутренней и внешней политики страны: «Отчет правительства о работе, который неизбежно прокладывает дорогу в будущее, должен строиться с учетом этого». «Президент задает приоритеты, а дальше премьер-министр рассказывает, как он эти приоритеты будет реализовывать»,— поясняет политолог Евгений Минченко. Эксперт считает, что 95% россиян не волнует, когда будет послание президента и отчет премьера. «Это большое ритуальное мероприятие для элиты, а не для населения. И в элите ключевые интересанты, те, которые внимательно смотрят за текстом послания, это люди, у которых есть возможность и желание засунуть туда строчку-другую по своей теме»,— отмечает эксперт. Таких людей, по его мнению, несколько сотен, максимум тысяча.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова, Елена Рожкова