Зимой было рано, летом будет поздно

Президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, утверждают источники “Ъ”. К середине весны пандемия должна затихнуть, хотя бы временно, и президент сможет отметить успехи страны в борьбе с коронавирусом, отмечают собеседники “Ъ”,— тем более что к этому моменту можно будет говорить и о поставках российской вакцины за рубеж. Кроме того, прозвучавшее за два месяца до старта думской кампании послание обязательно повлияет на предвыборные планы как партии власти, так и ее оппонентов, указывают эксперты.

О том, что послание президента может быть оглашено в конце марта — начале апреля, сообщили два источника “Ъ”, близкие к администрации президента (АП), и подтвердил собеседник “Ъ” в АП. Один из них оговорился, что эти сроки не окончательные, так как предметная работа над текстом президентского выступления пока не началась. Другой собеседник “Ъ” пояснил, что весеннее послание позволит Владимиру Путину объявить пусть о промежуточных, но весьма существенных успехах в борьбе с коронавирусом.

По официальным данным, в последние два месяца суточный прирост заболевших в России устойчиво снижается и к 23 февраля достиг показателей начала октября 2020 года (менее 12 тыс. человек). На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, хотя России и удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, риски заразиться все еще велики. «Есть такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное — не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации»,— отметила она.

Руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает, что к марту-апрелю эпидемиологическая ситуация в стране будет если не лучше, то как минимум понятней, чем сейчас. По его мнению, строить прогнозы о третьей или четвертой волне исходя из опыта прошлого года (резкий рост заболеваемости начался в конце марта 2020 года) не стоит, так как вирус тогда завезли извне: «Заболевание носит сезонный характер, оно затихает летом и зимой. Сейчас, по мере того как в регионах начнется потепление, мы с каждой неделей будем все лучше понимать, как будет развиваться ситуация и будет ли новая волна заболеваний или нет». Эксперт также напоминает, что постепенно свой эффект дают вакцинация и большое количество перенесших инфекцию: все это создает «существенную иммунную прослойку».

Осведомленный источник, близкий к АП, разъясняет, что Кремль регулярно проводит социологические замеры об отношении россиян к пандемии. Она должна быть побеждена прежде всего «у людей в головах», отмечает собеседник: граждане должны сами посчитать, что «можно снимать повязки». И это время близко, полагает источник: судя по социологии, люди уже устали от пандемии. В то же время один из источников “Ъ” в АП предостерегает от излишне оптимистичных прогнозов и напоминает, что, по мнению некоторых эпидемиологов, в мае может начаться третья волна коронавируса.

«Тема преодоления эпидемии объективно одна из основных сегодня для всего мира, и то, что ей будет уделено большое внимание в послании, очевидно,— говорит глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.— К концу марта будет понятно, закрепился ли окончательно спад заболеваемости, который сейчас наблюдается, удалось ли избежать (в том числе благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета) третьей волны эпидемии, к тому же связанной с новыми штаммами вируса». Говорить о высокой степени иммунизации населения по итогам вакцинации тоже можно будет только к концу марта, добавляет эксперт. Он также напоминает и о другом важном «символическом и политическом» вопросе — продвижении российских вакцин в мире: примерные сроки возможной регистрации вакцины «Спутник V» в Европе и начала ее поставок — это тоже март-апрель.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что оглашение послания президента ожидается уже к концу февраля. Близкие к АП источники “Ъ” говорят, что косвенные признаки этого были: с ряда экспертов и чиновников еще в январе собирали предварительную справочную информацию для выступления президента. О намеченном на февраль послании говорил и источник “Ъ” в «Единой России». К тому же 8 февраля совет Госдумы принял решение об отмене пленарных заседаний 24 и 25 февраля, и источник “Ъ” в Думе предполагал, что депутатов на эти дни могли освободить как раз «под послание».

Первый заместитель руководителя думской фракции КПРФ Николай Коломейцев эту версию опровергает: «Пленарки были отменены в целях экономии средств, так как после заседания 17 февраля депутаты уехали в регионы, и им пришлось бы вернуться в Москву после 23 февраля на пару дней, а потом опять уезжать на неделю в регионы, а это лишние траты на дорогу». Источник “Ъ” в АП тоже утверждает, что никакого переноса не было и послание уже давно планировали на март, а сейчас оно может даже сдвинуться на апрель. По словам источников “Ъ” в Думе, обычно депутатов начинают приглашать на послание за две-три недели до его оглашения, но пока они таких приглашений не получали.

Стоит отметить, что в последние годы внутриполитический блок АП вкладывает особый смысл как в дату послания, так и в его содержание. Долгое время президент обращался к парламенту в конце года, но в 2017 году этого не произошло вообще: послание было оглашено лишь 1 марта 2018 года, за 17 дней до президентских выборов, и фактически стало предвыборной программой кандидата Путина. В 2019 году президент выступил перед Федеральным собранием в феврале и, по замыслу Кремля, это послание должно было задать позитивный тренд рейтингам власти, пошатнувшимся летом 2018 года после повышения пенсионного возраста. Наконец, в 2020 году Владимир Путин выступил с посланием уже 15 января, дав старт масштабной конституционной реформе.

Наряду с коронавирусом еще одной важной темой обращения к парламенту должны стать сентябрьские выборы в Госдуму. Правда, говорить о послании как о некоем старте думской кампании некорректно, считает глава Фонда развития гражданского общества, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин: «Другой вопрос, что в год выборов программное выступление главы государства, безусловно, влияет на содержательный контур избирательных кампаний всех участников думской гонки». Эксперт напоминает, что жанр послания сам по себе предполагает, что президент в первую очередь обращается именно к парламентариям, представителям партий и регионов. И все они сделают выводы по итогам выступления президента, который сформулирует свой взгляд на приоритеты развития страны, добавляет господин Костин: «Для "Единой России", лидером которой и является Владимир Путин, это одна история. Для парламентской оппозиции — другая».

Цели послания шире, чем старт думской кампании, согласен Дмитрий Бадовский: «Но еще раз задать основные идеологемы — важности выборов, их значения, идеи консолидации и развития — послание, конечно же, может».

Политолог Алексей Макаркин считает, что на послание больше влияют именно предстоящие выборы, а не ситуация с коронавирусом, поскольку как раз весной некоторые эпидемиологи ожидают третью волну пандемии. «Скорее всего, дата послания связана с ходом избирательной кампании — с решением о том, кто возглавит список "Единой России". К этому моменту уже может быть готов ответ на этот вопрос»,— предполагает эксперт.

Андрей Винокуров, Мария Макутина