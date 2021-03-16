232 «почему» для премьера

Госдума подготовила письменные вопросы для премьера Михаила Мишустина перед его отчетом о работе правительства в 2020 году. Одной из основных тем, волнующих «Единую Россию», на этот раз оказались пенсии, что, по мнению эксперта, связано с грядущими выборами в Госдуму. А коммунисты хотят найти в правительстве ответственных за «всеобщую духовную мобилизацию» и «моральную атмосферу» в интернете.

Совет Госдумы утвердил 15 марта список вопросов председателю правительства (есть в распоряжении “Ъ”), подготовленных фракциями к его выступлению в парламенте 21 апреля. Это будет второй отчет Михаила Мишустина в Думе, впервые он выступал там в июле 2020 года.

Больше всего вопросов, как и в прошлом году, направила «Единая Россия» (ЕР) — 91. Они «не для публичного озвучивания», а направляются премьеру для подготовки ответов, пояснял ранее “Ъ” глава фракции ЕР Сергей Неверов. Так как отчитываться господин Мишустин будет за работу в 2020 году, многие вопросы связаны с пандемией коронавируса. Единороссы, в частности, хотят знать, какие меры господдержки были наиболее востребованы бизнесом и дали действенный эффект в отраслях экономики в условиях распространения инфекции.

Как и оппозиционные фракции, партия власти спрашивает Михаила Мишустина, как правительство намерено снижать уровень бедности, и жалуется на рост цен, который приводит к «недовольству населения». Но на этот раз ЕР, как никакую другую фракцию (судя по числу вопросов по этой проблеме), волнует еще и тема пенсий. Единороссы хотят знать, почему правительство в 2020 году не выполнило требования Конвенции Международной организации труда в части установления минимального размера пенсионного обеспечения граждан на уровне не менее 40% от зарплаты. Фракция также констатирует, что кабмин «постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной службы»: в 2020 году военная пенсия была проиндексирована только на 3%, что ниже инфляции. Кроме того, единороссы спрашивают, поддерживает ли правительство возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам (хотя еще осенью сама ЕР не одобряла такие предложения оппозиционных депутатов), и интересуются, что думает кабинет министров по поводу возвращения прежнего пенсионного возраста для россиян, поработавших в районах Крайнего Севера.

Фракция КПРФ направила премьеру 78 вопросов, которые, как пояснил “Ъ” один из их авторов, первый заместитель руководителя фракции Николай Коломейцев, в большей степени нужны премьеру для подготовки к разговору с депутатами. В этот раз компартия всерьез озаботилась проблемами воспитания. В последнее время в России проходят несанкционированные акции протеста, в которых активно участвует молодежь, напоминают коммунисты. При этом молодые «не понимают сути протестов», виной чему, по мнению КПРФ, современное российское кино и телевидение, которое «романтизирует интерес к криминальной жизни». «Почему телевидение, театры и СМИ активно не работают над проблемой культурного и идеологического воспитания молодежи?» — вопрошают коммунисты. В качестве отрицательного примера они приводят фильм «Викинг», который «содержит сцены физического и сексуального насилия». Кроме того, в КПРФ отмечают, что в нынешней «военной ситуации» необходима «всеобщая духовная мобилизация», в то время как ТВ и соцсети «пропагандируют идеологию расслабленного потребительства: ни в одном сериале не найдешь ни человека труда, ни героя». «Кто отвечает за моральную атмосферу в сети?» — интересуются коммунисты.

Помимо этого КПРФ волнует снижение образованности россиян, что было «немыслимо в советское время, когда любой сантехник разбирался в литературе, истории и культуре»: «Осознает ли правительство, что нужны мощные мозговые штурмы национальной интеллектуальной элиты, чтобы через 15 лет не столкнуться с ситуацией, когда страной будут управлять варвар?» Кто будет нести уголовную ответственность, когда школьник получит травму на всю жизнь, если «не выдержит постоянного нахождения в интернет-пространстве», спрашивают премьера коммунисты, предлагая заодно запросить информацию о влиянии Wi-Fi-роутеров на здоровье детей. Не забыли депутаты и о дистанционном образовании, которое, по убеждению КПРФ, представляет угрозу для национальной безопасности из-за риска массовой утечки персональных данных детей и их родителей.

Меньше всего вопросов оказалось у ЛДПР — 14, включая предложение выплачивать пособие женщинам-домохозяйкам. «Справедливая Россия» львиную долю из своих 49 вопросов посвятила теме ЖКХ: например, эсеры просят ограничить рост платы за жилищные услуги и отменить оплату коммунальных услуг с применением повышающих коэффициентов при отсутствии приборов учета в квартире.

Судя по вопросам ЕР и КПРФ, партии поменялись повестками, иронизирует политолог Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, интерес единороссов к теме пенсий связан с предстоящими выборами в Госдуму: на каждой встрече с избирателями звучит вопрос о пенсионной реформе, и депутатам нужно что-то отвечать. «Пенсионная реформа была своего рода сломом жизненных стратегий для значительной части граждан: большинство и до реформы планировали продолжать работать, но рассчитывали на возможность пять-семь лет получать и пенсию, и зарплату и хоть пожить немного без режима жесткой экономии»,— поясняет эксперт. КПРФ же, по ее словам, пытается найти свою повестку в условиях, когда она не может совсем уйти в критику, да и «аккумулировать вокруг себя протест боязно». «Поговорить же с бабушками и дедушками о растлении молодежи телевидением и, в особенности, страшным интернетом — милое дело»,— отмечает госпожа Курбангалеева.

Мария Макутина