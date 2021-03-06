«Вектор» на шприц-дозы

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу посетил новосибирский центр вирусологии «Вектор», где началось производство второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах. Российские власти ждут от производителей масштабирования выпуска препарата для завершения массовой вакцинации населения к осени — «Вектор» к этой работе обещает подключиться в полную силу во второй половине марта. Параллельно в Москве вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу отчиталась о текущих темпах вакцинации — привито 5 млн человек — и рассказала «об устойчивом снижении смертности» в феврале.

Один из самых закрытых объектов в окрестностях Новосибирска — центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в пятницу впустил правительственную делегацию из Москвы. Высоких гостей, впрочем, здесь видели и раньше — в 2019 году на запуск производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго приезжал возглавлявший тогда правительство Дмитрий Медведев. Михаил Мишустин же поучаствовал в процедуре начала производства вакцины «ЭпиВакКорона» (вторая после «Спутника V» разработанная в России вакцина от COVID-19) в шприц-дозах.

Ученые «Вектора», доказывая Михаилу Мишустину эффективность своей вакцины, делали это наглядно — премьеру показали снимки легких зараженных ковидом хомяков, которым вкалывали вакцину или плацебо (у привитых грызунов легкие были чистые, у непривитых — с четкими признаками пневмонии).

Поскольку с животными и живыми вирусами в «Векторе» работают в так называемой заразной зоне, с находившимися там учеными премьер в пятницу общался по видеосвязи.

Михаилу Мишустину продемонстрировали один из герметичных костюмов, в которых трудятся ученые,— с защитой из сверхпрочного армированного поливинилхлорида.

Показали премьеру и лаборатории «Вектора» — в одной из них сотрудники занимались выделением генома из фрагмента вируса. Помещая их в молекулярные конструкции, ученые создают разные варианты вакцины. Этот подход использовался для создания «ЭпиВакКороны», а теперь он применяется при разработке вакцины от птичьего гриппа (отметим, что в конце февраля Роспотребнадзор сообщил о первом в мире зафиксированном случае передачи вируса гриппа птиц А (H5N8) человеку). Межвидовой переход вируса, как рассказал премьеру руководитель отдела зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, является основным фактором риска при возникновении пандемий.

На случай, если H5N8 начнет передаваться от человека к человеку, в «Векторе» сейчас работают над созданием тест-систем и вакцины от птичьего гриппа.

Впрочем, сейчас власти ждут от «Вектора» прежде всего масштабирования производства «ЭпиВакКороны».

Центр начал делать это в феврале — наращивание объемов намечено на март. В «Векторе» говорят о возможности производить до 5 млн доз (как ампул, так и шприц-доз) в месяц. Начало массовой вакцинации «ЭпиВакКороной», по словам директора центра Рината Максютова, ожидается уже во второй половине марта.

Михаил Мишустин в пятницу выразил уверенность, что основной объем массовой вакцинации будет завершен до осени. Пока же, как сообщила на брифинге в Москве вице-премьер Татьяна Голикова, прививку от ковида сделали 5 млн россиян — из них 2,5 млн привились двумя компонентами. Общий объем производства вакцин составил 13,9 млн комплектов доз — основная часть пока приходится на «Спутник V».

Также Татьяна Голикова прокомментировала представленные Росстатом данные по смертности населения за январь этого года. По статистике ведомства, за первый месяц года всего умерло 219,7 тыс. человек, что на 33,9% превышает показатель января прошлого года. Общее число умерших в связи с коронавирусной инфекцией составило почти 37 тыс. человек. Из них 26,3 тыс. скончались непосредственно от вируса, 2,4 тыс.— умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Еще 8,4 тыс. человек скончались, имея положительный тест на вирус, но не из-за него. По словам вице-премьера, в целом в структуре прироста смертности за январь 2021 года случаи ковида составляют 47%. При этом, по словам Татьяны Голиковой, оперативные данные уже за февраль показывают «устойчивое снижение смертности».

Евгения Крючкова, Новосибирск; Анастасия Мануйлова