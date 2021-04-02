На Украине за сутки выявили рекордное число заразившихся COVID-19

На Украине за последние сутки зафиксировали 19 893 новых случая заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Это наибольшее число заразившихся в стране за одни сутки с начала пандемии, предыдущий рекорд был 26 марта (18 132). В России более 19 тыс. заболевших не выявляли с 31 января.

«19 893 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника»,— написал господин Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях. Умерли за сутки 433 заболевших, выздоровели 10 287 человек. За последние сутки прививку сделали 19 097 человек, с начала вакцинации — почти 268 тыс. человек.

С начала пандемии на Украине заболели 1,7 млн человек, 33 тыс. умерли. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19. С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью закроют детсады и школы, в общественном транспорте можно будет ездить только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в стране — в материале “Ъ” «Украина вступает в третью волну пандемии».