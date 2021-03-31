В Киеве вводят локдаун с 5 апреля

В Киеве с 5 апреля закроют детсады и школы из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В общественном транспорте проезд будет только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детсады. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры»,— сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Руководители предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить им отпуск. «Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля»,— говорится в сообщении.

С начала пандемии на Украине COVID-19 заболели 1 674 168 человек. Выздоровел 1 313 481 заболевший, умерли 32 825 человек.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 4 марта, что в стране началась третья волна пандемии COVID-19. Эпидемиологическую ситуацию усугубляют низкие темпы вакцинации, которые связаны не только с недостаточным количеством доз вакцины, имеющимся в распоряжении властей страны. Большинство украинцев склонны не доверять прививкам и, в частности, завезенной в страну индийской вакцине Covishield.

Подробности — в материале “Ъ” «Украина вступает в третью волну пандемии».