На Украине началась третья волна пандемии COVID-19. Об этом в четверг, когда суточный прирост заболевших вирусом достиг 10 тыс. случаев, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эпидемиологическую ситуацию усугубляют низкие темпы вакцинации, которые связаны не только с недостаточным количеством доз вакцины, имеющимся в распоряжении властей страны. Большинство украинцев склонны не доверять прививкам и, в частности, завезенной в страну индийской вакцине Covishield. На этом фоне господин Шмыгаль предупредил: в перспективе украинцев может ждать «жесткий локдаун».

На Украине резко возросло число зараженных коронавирусом. По данным Минздрава республики на четверг, суточный прирост инфицированных составил 10 тыс. человек, что на 39% больше, чем показатель предыдущего дня, когда было выявлено 7,2 тыс. заболевших. Наиболее низкий показатель в этом году на Украине был зафиксирован 1 февраля — 2,2 тыс. заболевших. 1 марта речь шла уже о 4,4 тыс. человек.

«Мы видим каждый день рост числа заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса»,— заключил в четверг премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции по итогам первого года работы нынешнего украинского правительства.

При этом господин Шмыгаль не исключил, что республике, возможно, придется пережить четвертую и пятую волны COVID-19.

О том, что «Украина вступает в третью волну пандемии», предупреждала в понедельник и вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк (партия «Батькивщина»). Она заявила: украинское руководство лишь «делает вид, что все под контролем», в то время как темпы вакцинации мизерные и не способны остановить эпидемию COVID-19 в республике.

Прививки на Украине успели сделать лишь около 9,5 тыс. человек, при этом они получили пока только по одной дозе. С одной стороны, это объясняется тем, что кампания по вакцинированию стартовала в республике сравнительно недавно — 24 февраля. С другой — тем, что вакцинироваться пока могут не все желающие.

Предусматривается, что вакцинация будет проходить в стране в пять этапов. Сейчас Украина находится на первом. Вакцинация добровольная и пока проводится за счет государства.

По последним данным Минздрава, всего в очередь на прививки записалось уже 110 тыс. человек. При этом туристам, как стало известно в четверг, разрешат платно вакцинироваться в украинских частных клиниках вне очереди.

23 февраля в страну доставили 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield — это лицензионное название препарата, разработанного британо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Кроме того, в республике пока ожидают поставок:

От российской вакцины «Спутник V» украинские власти отказались.

На данный момент республика испытывает нехватку вакцин. У премьера Шмыгаля, однако, есть этому свое объяснение: «Вакцина — это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займет полтора-два года».

Ситуация усугубляется еще и тем, что на Украине были выявлены случаи заражения новым штаммом вируса: ведущий инфекционист Минздрава страны Ольга Голубовская в четверг сообщила, что исследователи украинской компании «Фармак» нашли в образцах материала двух пациентов мутации, которые присутствуют в британском, бразильском и южноафриканском вариантах коронавируса. Напомним, первыми об обнаружении нового штамма вируса SARS-CoV-2 заявили в середине декабря 2020 года в Великобритании. Отмечалось, что данный штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника.

Еще одна проблема — недоверие украинцев к иммунизации.

По данным опроса Украинского института будущего, результаты которого было опубликованы 18 февраля, 44% украинцев хотели бы отказаться от вакцинации. При этом готовность сделать прививку, несмотря ни на что, выразили лишь 8% респондентов, а 21% отметили, что отложат решение о вакцинировании на потом.

Важный символический шаг в этой связи сделал президент Украины Владимир Зеленский, который 2 марта публично привился вакциной Covishield. «Вакцина позволит нам снова жить без ограничений»,— сообщил он в Twitter. Также публично прошли вакцинацию министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Пообещал привиться и Денис Шмыгаль — «как только будет возможность».

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to ???? & received by millions of people in the world. Vaccine ?? will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK