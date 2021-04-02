Разработчик «Спутника V» запатентовал вакцину от коронавируса в виде капель

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») получил патент на вакцину в виде капель в нос, заявил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас начинаются доклинические испытания этой формы вакцины.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости». Он заявил, что головная боль и повышение температуры, проявляющиеся после вакцинации внутримышечно, будут отсутствовать при введении вакцины через нос.

Господин Гинцбург отметил, что целью прививочной кампании в России должна стать «вакциноуправляемость» распространения инфекции. Он рассчитывает на вакцинацию 60% населения России к концу лета. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что 60% россиян планируется привить к концу полугодия.

Первым из российских разработчиков вакцин от COVID-19, сообщившим об испытаниях интраназального препарата, стал центр «Вектор» в мае 2020 года. В марте 2021 года заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков подтвердил, что «Вектор» все еще намерен выпустить вариант вакцины в виде капель для носа. О том, что Центр имени Гамалеи работает над вариантом «Спутника V» в виде капель, в феврале рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в апреле должны начаться клинические испытания новой формы вакцины.

О предложении Минтруда ослабить требования к вакцинации — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».