Гинцбург заявил о невозможности «победить» пандемию к осени

Преодолеть пандемию коронавируса к осени этого года не удастся, считает директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он рассчитывает, что вакцинация позволит сделать процесс распространения вируса в России управляемым.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем»,— сказал господин Гинцбург в интервью «РИА Новости».

По оценкам господина Гинцбурга, до конца лета удастся привить от коронавируса 60% россиян. В январе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что 60% населения России планируется вакцинировать до конца первого полугодия.

Коронавирус в России выявлен более чем у 4,5 млн человек, 8762 случая было выявлено за минувшие сутки, свидетельствуют данные оперативного штаба от 2 апреля. Всего в мире выявлено более 129 млн заражений коронавирусом.

О предложении Минтруда ослабить требования к вакцинации — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».