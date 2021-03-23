Вакцинация сходит с дистанции

Минтруд предложил Минздраву сделать вакцинацию от коронавируса необязательной для дистанционных работников. Ведомство объяснило инициативу резким ростом числа занятых в таком режиме: с 30 тыс. человек в начале 2020 года до 3 млн человек на настоящий момент. В Минздраве и Роспотребнадзоре заявляют, что вакцинация и так проводится «исключительно добровольно».

Министерство труда обратилось к Минздраву с предложением исключить лиц, дистанционно работающих в период эпидемии, из Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом сообщается в ответе Минтруда на совместное обращение Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования. Они просили разъяснить, могут ли учителя отказаться от прививки, если главный санитарный врач не объявил обязательной вакцинацию.

Как пояснили “Ъ” в Минтруде, к дистанционным работникам относятся те, кто «выполняет определенные трудовым договором трудовые функции вне места нахождения работодателя». По оценкам ведомства, сейчас в таком режиме заняты около 3 млн человек. При этом в начале 2020 года дистанционных работников в России насчитывалось не более 30 тыс. человек. По словам председателя исполнительного комитета Конфедерации труда России Игоря Ковальчука, такому росту способствовала действующая редакция Трудового кодекса. «Теперь дистанционными работниками могут считаться все, кто работает удаленно, даже если это временно или происходит несколько раз в неделю. Законодательных ограничений для перевода на удаленку нет, она ограничена только здравым смыслом работодателя»,— говорит он. В Минтруде уточнили, что предлагают пересмотреть требования по вакцинации к тем сотрудникам, которые выполняют свою трудовую функцию, «не контактируя с другими гражданами при исполнении своей трудовой функции».

Напомним, в конце декабря прошлого года Минздрав внес прививку от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это решение фактически сделало ее обязательной для профессий, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний. Таким образом, в законодательстве возникло противоречие. С одной стороны, процедура вакцинации в стране добровольная, с другой — выбор гражданина не делать прививку может повлечь временный отказ в трудоустройстве или отстранение от работ, если он работает в сфере, упомянутой в постановлении.

«Конечно, само предложение Минтруда вполне логично, поскольку дистанционный формат предполагает ограниченный контакт с людьми или вообще отсутствие контакта как такового,— говорит специализирующаяся на медицинской тематике адвокат Полина Габай.— Но пока проект такого акта не опубликован, делать конкретные выводы будет преждевременно, в том числе о том, будет ли это нововведение касаться всех групп работников, переведенных работодателем в дистанционный формат». В Минздраве подтвердили “Ъ” получение предложения Минтруда. Медицинское министерство напомнило, что сейчас вакцинация от коронавируса проводится «исключительно добровольно для всех категорий граждан».

Наталья Костарнова, Анастасия Мануйлова