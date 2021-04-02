Главные новости к утру 2 апреля

Вооруженные силы Польши отрицают провокации против строительства «Северного потока-2». Ранее оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что иностранные корабли, подлодки и самолеты подвергают строительство опасности. Подробнее

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване. Погибли не меньше 36 человек.

Прокуратура проверяет ФБК (внесен в список иноагентов) на экстремизм, сообщил директор фонда Иван Жданов. Основанием для проверки указана «информация о нарушении закона».

Биткойн превысил $60 тыс. впервые с 18 марта. За семь дней его стоимость выросла почти на 15%.

Журналист Владимир Познер отреагировал на протесты в Тбилиси против его приезда. По его мнению, те, кто их организовал, «не стоят внимания».

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира Miami Open. Он победил американца Себастьяна Корду со счетом 7:5, 7:6 (9:7).

О предстоящих 2 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.