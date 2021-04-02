Польша отрицает провокации против строительства «Северного потока-2»

Вооруженные силы Польши заявили, что не ведут провокационной деятельности в водах Балтийского моря. Ранее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG сообщил, что иностранные корабли, подлодки и самолеты подвергают строительство газопровода опасности.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря»,— говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил Польши в Twitter.

Представитель Nord Stream 2 AG 1 апреля заявил, что флот «Северного потока-2» регулярно подвергается провокациям со стороны иностранных гражданских и военных судов, создающих прямую угрозу безопасности стройки. На удалении менее одной мили от охранной зоны трубоукладчика «Фортуна» появилась подводная лодка. По словам представителя оператора, над трубоукладочным флотом возросло число полетов иностранных самолетов. В частности, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" атакуют с моря и с воздуха».