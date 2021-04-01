«Северный поток-2» атакуют с моря и с воздуха Оператор проекта жалуется на провокации польских кораблей

Стройка газопровода «Северный поток-2» в экономической зоне Дании подвергается опасности из-за маневров иностранных военных кораблей, подлодок и самолетов, а также гражданских судов, в том числе под флагом Польши, заявила компания—оператор проекта Nord Stream 2 AG. Там утверждают, что речь идет о намеренно спланированных провокациях, направленных на то, чтобы помешать завершению проекта. На данный момент трубоукладчикам остается уложить еще около 121 км, или 5%, трубы, предварительно работы планируется завершить до конца сентября.

Флот «Северного потока-2», ведущий укладку трубы в экономической зоне Дании возле острова Борнхольм, регулярно подвергается провокациям со стороны иностранных гражданских и военных судов, создающих прямую угрозу безопасности стройки, сообщил «Интерфаксу» директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории»,— заявил он агентству.

По словам господина Минина, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» (на время строительства устанавливается временная запретная зона в 1,5 мили) на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка, всплывшая на поверхность.

«С учетом того что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода»,— считает господин Минин.

Как добавляет представитель Nord Stream 2 AG, 29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823). Из-за этого судну обеспечения «Спасатель Карев» пришлось идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль. Согласно открытой информации, под таким номером в польских ВМС числится военно-транспортный корабль «Краков» постройки 1990 года, который также может выполнять функции постановщика мин (базируется в Свиноустье в составе 8-й флотилии береговой обороны).

Кроме того, во второй половине марта возросло число полетов иностранных самолетов над трубоукладочным флотом, заявил господин Минин.

В частности, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

22 февраля во время проведения работ по укладке трубы к югу от датского острова Борнхольм в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. «Попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались»,— сообщил господин Минин. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате SWI-106 произвело навал на судно «Владислав Стрижев». После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. «Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест»,— уточнил менеджер Nord Stream 2 AG.

30 марта ночью на радаре судна «Спасатель Карев» в непосредственной близости от баржи появились два объекта.

Первый двигался в сторону «Фортуны», не отвечая на вызовы по радиоканалам. «Спасатель Карев» начал движение к объекту пересекающим курсом с использованием судовых прожекторов. Выяснилось, что это было рыболовное судно, изменившее курс, не вступая в радиоконтакт. Второе судно, находившееся в ожидании на юго-западе от «Фортуны», также ушло в сторону, не отвечая на вызовы по радио.

«Действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми. Они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями»,— считает господин Минин.

Польша является последовательным противником строительства «Северного потока-2». Пока строительство последнего участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года. К барже «Фортуна», которая сейчас задействована на достройке трубы, на этой неделе присоединился трубоукладчик «Академик Черский». На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95%, газопровода «Северный поток-2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода, сообщили 1 апреля в Nord Stream 2 AG.

Татьяна Дятел