«Северный поток-2» атакуют с моря и с воздуха

Стройка газопровода «Северный поток-2» в экономической зоне Дании подвергается опасности из-за маневров иностранных военных кораблей, подлодок и самолетов, а также гражданских судов, в том числе под флагом Польши, заявила компания—оператор проекта Nord Stream 2 AG. Там утверждают, что речь идет о намеренно спланированных провокациях, направленных на то, чтобы помешать завершению проекта. На данный момент трубоукладчикам остается уложить еще около 121 км, или 5%, трубы, предварительно работы планируется завершить до конца сентября.
Флот «Северного потока-2», ведущий укладку трубы в экономической зоне Дании возле острова Борнхольм, регулярно подвергается провокациям со стороны иностранных гражданских и военных судов, создающих прямую угрозу безопасности стройки, сообщил «Интерфаксу» директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.
«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории»,— заявил он агентству.
«С учетом того что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода»,— считает господин Минин.
Как добавляет представитель Nord Stream 2 AG, 29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС (тактический номер 823). Из-за этого судну обеспечения «Спасатель Карев» пришлось идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль. Согласно открытой информации, под таким номером в польских ВМС числится военно-транспортный корабль «Краков» постройки 1990 года, который также может выполнять функции постановщика мин (базируется в Свиноустье в составе 8-й флотилии береговой обороны).
В частности, облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.
22 февраля во время проведения работ по укладке трубы к югу от датского острова Борнхольм в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. «Попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались»,— сообщил господин Минин. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате SWI-106 произвело навал на судно «Владислав Стрижев». После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. «Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест»,— уточнил менеджер Nord Stream 2 AG.
Первый двигался в сторону «Фортуны», не отвечая на вызовы по радиоканалам. «Спасатель Карев» начал движение к объекту пересекающим курсом с использованием судовых прожекторов. Выяснилось, что это было рыболовное судно, изменившее курс, не вступая в радиоконтакт. Второе судно, находившееся в ожидании на юго-западе от «Фортуны», также ушло в сторону, не отвечая на вызовы по радио.
«Действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, нарушающих охранную зону строительства международного проекта, не отвечающих на запросы и приближающихся на опасное расстояние к трубоукладочной барже, являются безответственными и недопустимыми. Они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями»,— считает господин Минин.
Польша является последовательным противником строительства «Северного потока-2». Пока строительство последнего участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года. К барже «Фортуна», которая сейчас задействована на достройке трубы, на этой неделе присоединился трубоукладчик «Академик Черский». На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95%, газопровода «Северный поток-2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода, сообщили 1 апреля в Nord Stream 2 AG.