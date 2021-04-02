Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира Miami Open

Российский теннисист Андрей Рублев победил Себастьяна Корду из США в теннисном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Miami Open. Игра закончилась со счетом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

Андрей Рублев впервые вышел в полуфинал в турнире серии Masters. Он сыграет с Хубертом Гуркачем из Польши. Призовой фонд турнира — $4,3 млн.

23-летний Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов турниров ассоциации. Четыре раза он доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. 20-летний Себастьян Корда занимает 87 место в рейтинге теннисистов.