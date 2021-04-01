ФБК сообщил о проверке фонда на экстремизм со стороны прокуратуры

Прокуратура проверяет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в список иноагентов) на экстремизм, сообщил директор фонда Иван Жданов. В эфире YouTube-канала «Навальный Live» показали документы о проверке.

«Пришли к нам с проверкой проверять на экстремизм. ФБК оказывается теперь подозревается в экстремизме. <…> Экстремизма у нас нет. А проверка ведется. Может нас хотят обвинить либо закрыть за экстремистскую деятельность. Не знаю, какие у них планы»,— сказал господин Жданов в эфире программы.

В документе говорится, что цель проверки — «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности». Основанием для проверки указана «информация о нарушении закона». Прокуратура потребовала протоколы заседаний и решений руководящих и исполнительных органов ФБК, информацию об источниках «формирования денежных средств и иного имущества», данные о доходах и расходах.

В 2019 году СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег, осенью по этому поводу в штабах Алексея Навального в десятках регионов прошли обыски. В 2020 году Следственный комитет сообщил о возбуждении дела против Алексея Навального о мошенничестве. Оппозиционер сейчас отбывает наказание в колонии. После возвращения с лечения из Германии его задержали и изменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

О работе штабов после отправки оппозиционера в колонию — в материале “Ъ” «Бескомандно-штабные маневры».