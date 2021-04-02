Главные анонсы 2 апреля

В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

В Бабушкинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по резонансному уголовному делу бывших высокопоставленных прокуроров Башкирии, адвоката и депутата горсовета Уфы. Осенью прошлого года по ходатайству тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Гриня Верховный суд России изменил территориальную подсудность и передал дело из столицы Башкирии в Москву. Подробнее

В Москве мировой судья рассмотрит девять административных протоколов в отношении Facebook, Twitter и Google, составленных за неудаление или несвоевременное удаление информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях.

Общественная палата России планирует обсудить вопрос об исключении Марины Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. В начале марта ОНК большинством голосов проголосовала за исключение Марины Литвинович. Один из членов комиссии посчитал, что госпожа Литвинович разгласила данные следствия по делу оппозиционерки Любови Соболь. Позднее на сайте ОНК появилось заявление, что Марина Литвинович «неоднократно нарушала кодекс этики» и «намеренно политизировала институт общественного наблюдения». Подробнее

В Пскове пройдет судебное заседание по иску псковской журналистки Людмилы Савицкой об отмене решения Министерства юстиции, по которому она была включена в реестр физлиц-СМИ-иноагентов. Ранее Псковский городской суд приостановил статус до апелляции. Подробнее