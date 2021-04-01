Семья стрелявшего по силовикам в Мытищах подаст иск из-за действий Росгвардии

Семья Владимира Барданова, который 30 марта устроил стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Мытищах, подаст гражданский иск из-за действий представителей ведомства во время штурма, сообщил адвокат семьи Арслан Акавов. Родственники хотят получить материальную компенсацию. Сам Владимир Барданов погиб во время пожара.

«У семьи очень смешанное отношение, потому что, откровенно говоря, в доме устроили погром. Даже в тех комнатах, которые не были им (Владимиром Бардановым.—“Ъ”) задействованы. Там разнесли весь дом — Росгвардия, которая заходила туда со штурмом… Семья в шоке от подобного проявления непрофессионализма»,— сказал господин Акавов телеканалу «Дождь».

По его словам, сейчас у членов семьи нет доступа во все комнаты дома, так как там работают следователи. Когда они завершат работу, родственники намерены зафиксировать все повреждения на фото. Если выяснится, что действия сотрудников Росгвардии не были оправданны, семья хочет получить материальную компенсацию. По какой статье будет подан иск, не уточняется.

30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме в подмосковных Мытищах, когда к нему пришли с обыском. Он отстреливался несколько часов, во время перестрелки начался пожар. При разборе завалов в доме нашли крупный арсенал оружия. Позже представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал операцию по штурму профессиональной. По его версии, пожар начался после взрыва гранаты или взрывного устройства, которые были у стрелявшего.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Мытищинский пенсионер превратил свой дом в арсенал и крепость».