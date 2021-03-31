Росгвардия: артиллерия не применялась при штурме дома в Мытищах

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал операцию по штурму дома в Мытищах профессиональной. По его версии, пожар в доме начался после взрыва гранаты или взрывного устройства, которые были у стрелявшего. СМИ утверждали, что возгорание произошло после применения силовиками гранатомета.

Накануне 61-летний Владимир Барданов около десяти часов отстреливался от силовиков после того, как полиция пришла к нему с обыском по делу о незаконном обороте оружия. В доме произошел пожар. В сгоревшем здании нашли человеческие останки.

«Никакая артиллерия, авиация не применялась, были только светошумовые гранаты. Пожар в доме начался, по одной из версий, из-за взрыва гранаты или взрывного устройства, которые у гражданина были на чердаке дома»,— сказал господин Грибакин в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается сроков и времени ее (операции.— “Ъ”) проведения, из своего опыта скажу, и любой эксперт это подтвердит, что не важно, сколько она идет времени — молниеносное ее проведение, либо быстрое требуется только в случае, если есть подтвержденная информация о том, что пострадали люди, есть заложники, которым угрожает реальная опасность. Есть раненые, погибшие или люди, которым срочно нужна медицинская помощь»,— пояснил он.

На месте ЧП вчера работала полиция, спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН, сотрудники МВД, ФСБ и СКР. Один из спецназовцев получил ранения. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

О перестрелке в Мытищах — в материале “Ъ” «Мытищинский пенсионер превратил свой дом в арсенал и крепость».