Лавров: дату возвращения посла России в Вашингтон определит президент

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в передаче «Большая игра» («Первый канал»), ответил на вопрос, когда вернется в Вашингтон посол Анатолий Антонов. Напомним, посла отозвали в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «киллером». Посол вылетел в Россию 20 марта.

«Это (вопрос о возвращении.— “Ъ”) будет решать президент России Владимир Путин,— ответил Сергей Лавров.— Посол Анатолий Антонов сейчас проводит консультации в Министерстве иностранных дел России. Он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации. У него были беседы в администрации президента».

По словам Сергея Лаврова, властям РФ «важно проанализировать нынешнюю стадию отношений с США, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет». «Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу "Эй-би-си" показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений»,— уточнил он.

По данным информированных источников “Ъ”, Анатолий Антонов изначально должен был вылететь в США 4 апреля. Однако впоследствии его возвращение перенесли на неопределенный срок.

О том, как Владимир Путин вызвал на дуэль Джозефа Байдена после его скандального интервью, читайте в материале “Ъ”.

Елена Черненко