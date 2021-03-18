Российского посла призвали домой

Российский посол в США вылетит в Москву в субботу. Анатолия Антонова для консультаций вызывает Министерство иностранных дел. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что визит посла связан с первыми 100 днями президентства Джо Байдена, и дипломаты обсудят, как выправлять отношения между странами. В МИД подчеркивают, что хотят «не допустить их необратимой деградации». Это первое заявление российского ведомства после скандального интервью Джо Байдена, в котором американский президент назвал Владимира Путина «убийцей» и подчеркнул, что Москва «заплатит за вмешательство» в американские выборы.

И МИД естественным образом отреагировал на подобную риторику, считает заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко:

«Байден в этом же интервью подчеркнул, что они дальше работают над санкциями. Я думаю, что это сдержанная реакция Москвы, мол, мы посмотрим дальше, как вы будете себя вести. Но, на самом деле, вся эта ситуация носит характер политической провокации. Я всегда хотела бы верить в лучшее, хотя очень трудно надеяться на какое-то потепление. Если бы хотя бы удерживался конструктивный баланс и продолжался диалог по ядерному разоружению, это уже было бы большое достижение в общении с этой администрацией. Сама риторика демократической партии запредельна. Надо сделать паузу, наверное, и посмотреть, как дальше будут разворачиваться события. Пока санкции не носят какой-то очень жесткий характер».

В заявлении Марии Захаровой говорится, что в консультациях с Анатолием Антоновым примут участие не только представители МИД, но и сотрудников других профильных ведомств. Не исключено, что Москва решит вообще отозвать своего посла из Вашингтона, рассуждает преподаватель Ратгерского университета в США Сергей Костяев: «Скорее всего, это некое дипломатическое “фи”, дескать, как так, вы нашего руководителя назвали “убийцей”? Это способ продемонстрировать свое недовольство. Я не думаю, что какие-то будут серьезные консультации Антонова с кем-то в МИД. В последнем есть свой собственный департамент Северной Америки, они вполне могут оценить последствия 100 дней Байдена. Для этого вызывать посла совершенно нет никакой необходимости.

Если США будут продолжать ужесточать санкционное давление, могут американского посла из России выдворить

Особых экономических связей нет. Военная была проблема, ее они, слава богу, решили — продлили договор о СНВ, поэтому не исключаю отзыв послов с обеих сторон. Россия больше ничем уже ответить-то не может».

Впрочем, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев не думает, что Москва восприняла резкие слова Джо Байдена всерьез. Напротив, стороны заинтересованы в восстановлении отношений, считает эксперт: «Глупые вопросы задавались, и прозвучали достаточно неумные ответы. На них вряд ли кто-то обратит какое-то серьезное внимание. Надменность, заносчивость, высокомерие — все это прозвучало как игра на публику, возможно, для внутреннего потребления, но не более того. Я думаю, что если будет желание договариваться по определенным вопросам, Россия не станет отнекиваться, мол, что вы, мы с этим идиотом сотрудничать не будем».

Вашингтон тем временем расширил антироссийские санкции из-за отравления Алексея Навального. Информация появилась на сайте Министерства торговли США накануне, а в четверг новые ограничительные меры вступили в силу. По данным американских СМИ, власти готовят еще один пакет санкций — на этот раз в качестве ответа на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США прошлого года.

Лилия Галявиева