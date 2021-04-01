АТОР: пятизвездочные отели в Сочи приостановили бронирование на майские праздники

Брендовые дорогие отели, работающие Сочи, приостановили продажи на майские праздники в связи с полной загрузкой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на данные оператора «Интурист».

По его данным, stop sale уже объявили пятизвездочные отели в прибрежной части курорта, а также в горной части Сочи. О каких именно отелях идет речь – не сообщается. При этом, утверждается, что в отелях категории 3-4 звезды свободные места еще есть.

Эксперты туроператора «Русский Экспресс» заявляют, что сочинские отели в мае будет загружены на 100% - причем как в горах, так и на побережье. По их мнению, по мере заполнения номерного фонда отелей и появления stop sales на майские праздники, спрос сместится и на другие даты заездов в мае.

В целом, по данным «Интуриста», объем бронирований туров в Сочи на майские праздники в компании может вырасти в 10 раз. Туроператор «TUI Россия» фиксирует трехкратный рост спроса на туры. По его данным, увеличению продаж помогает и акция туристического кешбэка: со старта третьего этапа программы количество бронирований увеличилось на 30%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, зимой 2020/2021 года Сочи посетили 1,3 млн туристов. Это на 11% больше, чем годом ранее. Три горнолыжных курорта Красной поляны продали в общей сложности более 1 млн ски-пассов, на 20% больше, чем в сезоне 2019/2020 года.

В целом, курорты Краснодарского края в течение трех зимних месяцев посетили более 2 млн отдыхающих. В текущем году турпоток в регионе вырос на 7% по сравнению с зимним периодом 2020 года.

Ж/д-билеты из Сочи до Краснодара на майские праздники подорожали на 74%, из Москвы в Сочи – на 36%.

Алексей Белянин