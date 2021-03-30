Сочи зимой 2021 года посетили около 1,3 млн туристов

Администрация Сочи подвела итоги зимнего туристического сезона. По данным пресс-службы, в высокий горнолыжный сезон 2020-2021 года курорт посетили около 1,3 тыс. человек, на 11% больше, чем годом ранее.

Три горнолыжных курорта Красной поляны продали в общей сложности более 1 млн ски-пассов, на 20% больше, чем в сезоне 2019/2020 года.

В ходе итогового заседания межведомственного оперативного штаба по подготовке и проведению зимнего курортного сезона также были озвучены планы на летний туристический сезон. По прогнозам, составленным на основе анализа динамики продаж туров и ранних бронирований, средняя загрузка сочинских средств размещения составит 70-72%, в отдельных случаях – до 90%. С мая по сентябрь Сочи готовится принять более 4 млн туристов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Сочи стал самым популярным российским горнолыжным курортом для закрытия сезона катания – его выбрало 19% участников статистического исследования. На грядущие майские праздники 2021 года Кубань готовится принять около 500 тысяч туристов.

Ольга Логинова