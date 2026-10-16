Компаниям дополнили список правил
Каким предприятиям придется получать разрешение властей на ряд действий
Российские компании будут согласовывать с властями требования иностранных регуляторов. Согласно указу президента, теперь они должны заранее получать разрешение, если законы других стран требуют раскрывать сведения о работе, менять договоры или продавать зарубежные активы. Новые правила распространяются на стратегические акционерные общества и их «дочки».
Согласовывать действия нужно будет с федеральным органом, который определит правительство. О каких компаниях идет речь? И что это меняет? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер BMS Group Алексей Матюхов:
«Данный указ является логичным продолжением ограничительной регуляторики в отношении компаний, имеющих стратегическое значение, поименованных в указе президента № 1009. К ним, в частности, относятся такие предприятия, как "Газпром", ВТБ, "Аэрофлот", РЖД, "РусГидро", "Роснефтегаз".
Речь идет не столько о разовой или регулярной отчетности, сколько о получении предварительного согласования. В частности, о передаче иностранным органам информации о деятельности компаний, изменении договоров с иностранными контрагентами, в том числе отчуждении активов, о предоставлении метода ценообразования при проведении расследований или согласовании каких-то крупных сделок, пересмотре условий продаж по требованию регуляторов, например, антимонопольных, об отчуждении имущества, продаже зарубежной недвижимости.
Ключевым нововведением является следующее: ранее согласование требовалось в случае предоставления информации по отдельному, особому требованию иностранных контрагентов и институтов. Теперь же его необходимо получить даже тогда, когда обязанности представить информацию исходят из иностранной регуляторики, закона, без каких-то отдельных, специфических требований и запросов.
Согласование требуют только те категории, которые поименованы в указе. Сохраняется исключение для информации, подлежащей опубликованию или раскрытию по российскому законодательству либо по требованиям, связанным с выпуском ценных бумаг».
По сути, компании оказываются в сложной ситуации: за отказ выполнять требования могут последовать меры со стороны иностранных властей, а за их выполнение без разрешения их ждут претензии в России, подчеркнула руководитель юридической практики компании Quattor Advisory Наталия Чернова:
«Указ создает коллизию. Иностранные органы и суды не всегда воспринимают российский запрет как основание для освобождения от обязанности. Поэтому если согласие не будет получено вовремя, то компания просрочит свое обязательство за рубежом, и тогда возможны штрафы, отказы банков и контрагентов, блокировка счетов и операций. А по санкционным обязанностям и какие-то вторичные последствия не исключены.
Блокировка операций, по сути, станет следствием не указа, а просрочки исполнения вот этого обязательства, которое вовремя не исполнили в силу того, что не успели получить согласие в России.
При этом в контексте российских органов формулировка "вправе только с предварительного согласия" делает действия без согласия неправомерными.
Сам по себе указ ответственность за неисполнение не устанавливает, но ряд последствий уже сегодня очевиден. То есть возможны и предписания в рамках надзора, оспаривание сделок, последующие проверки, а также ответственность менеджмента за убытки, которые возникли в связи с тем, что этот указ не был исполнен.
Могут быть и какие-то кадровые последствия, особенно в компаниях с госучастием. Есть еще один аспект или последствие — это изъятие активов в доход российского государства. Из указа это также прямо не следует, но потенциально возможны иски прокуратуры о признании сделок недействительными на основании 169-й статьи ГК РФ с взысканием полученного или уплаченного в доход государства на основании того, что действия противоречат российскому законодательству».
Перечень стратегических предприятий утверждает президент. В него входят компании, которые имеют особое значение для экономики и безопасности страны.