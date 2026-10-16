Компаниям дополнили список правил

Сам по себе указ ответственность за неисполнение не устанавливает, но ряд последствий уже сегодня очевиден. То есть возможны и предписания в рамках надзора, оспаривание сделок, последующие проверки, а также ответственность менеджмента за убытки, которые возникли в связи с тем, что этот указ не был исполнен.