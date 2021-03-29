Ж/д-билеты из Сочи до Краснодара на майские праздники подорожали на 74%, из Москвы в Сочи – на 36%

Стоимость ж/д-билетов на направление Сочи – Краснодар показала рекордный темп роста среди 20 наиболее популярных направлений на период майских праздников – поездка на поезде между двумя городами Кубани подорожала на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 594 руб. до 1031 руб. В топ-3 по темпу роста стоимости билетов по версии сервиса Туту.ру вошло также направление Москва – Сочи – билеты здесь подорожали в среднем на 36%, с 4,7 тыс. руб. до 6,4 тыс. руб. При этом на майские праздники путешествия на курорт входят в первую десятку самых популярных направлений по стране: маршрут Москва – Адлер находится на шестом месте, Москва – Сочи – на седьмом.

Также серьезный рост показали путешествия поездом по направлению Москва — Белгород (+48%), в целом по стране увеличение стоимости в среднем не превышает 5%. Самое популярное ж/д-направление для поездок на майские праздники — маршрут Москва — Санкт-Петербург, здесь стоимость билетов за год не изменилась и составляет 2,3 тыс. руб. за билет в один конец.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, авиаперелеты на курорты Краснодарского края в летний сезон подешевели в среднем на 10%. Из Москвы в Краснодар летать дешевле на 14% (средний чек - 4,3 тыс.руб.), из Санкт-Петербурга — на 17% (5,5 тыс.руб.).

Ольга Логинова