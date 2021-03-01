В зимний период Кубань посетили более 2 млн туристов

Курорты Краснодарского края в течение трех зимних месяцев посетили более 2 млн отдыхающих, сообщила пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. В текущем году турпоток в регионе вырос на 7% по сравнению с зимним периодом 2020 года.

Традиционно больше всего гостей с декабря по февраль приезжают в горный кластер Сочи, уточнили в пресс-службе. Заполняемость отелей и гостиниц зимой в Сочи составила порядка 70%, а в праздники превышала 90%. Средства размещения на Черноморском побережье были забронированы почти на 60%, на Азовском побережье этот показатель превысил 30%, в степной зоне и предгорье – 42%.

Анна Перова, Краснодар