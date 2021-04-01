В России число заразившихся коронавирусом за сутки снова превысило 9 тысяч

В России за последние сутки выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 9,7% больше, чем накануне (8275). До этого три дня подряд выявляли меньше 9 тыс. заболевших. Общее число заразившихся достигло 4 554 264.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 2151 (всего 1 028 891), Санкт-Петербург — 710 (395 341), Московская область — 560 (232 821), Нижегородская область — 290 (107 742), Ростовская область — 241 (81 077).

За сутки умерло 383 больных с коронавирусом, что на 6,1% меньше, чем накануне (408). Всего за время пандемии умерло 99 233 человека. Выздоровели 10 247 человек, всего — 4 176 419.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 51 (всего 16 707), Санкт-Петербург — 31 (12 301), Ростовская область — 28 (3605), Воронежская область — 19 (2420), Московская область — 14 (5455).

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возврате системы здравоохранения РФ к плановому режиму работы. По ее словам, число коек для больных коронавирусом сократилось с зимы более чем в два раза, до 119 тыс. По мнению президента России Владимира Путина, система здравоохранения страны адекватно отреагировала на пандемию.

Что близкие к администрации президента эксперты думают о пандемии,— в материале “Ъ” «В коронавирусе нашлась угроза демократии».