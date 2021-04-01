В коронавирусе нашлась угроза демократии

Близкий к администрации президента институт ЭИСИ опубликовал доклад, посвященный нарушению прав и свобод в европейских странах на фоне пандемии. Авторы исследования упрекают западных политиков в «диктатуре» исполнительной власти, приводят примеры нарушений свободы слова и права на мирные демонстрации. Исследователи считают, что в России ситуация либеральней, несмотря на то что в большинстве регионов до сих действует запрет на проведение митингов, а за публикацию фейков о коронавирусе введена уголовная ответственность. Сторонние эксперты видят массовое наступление на права граждан и в России и предполагают, что доклад ЭИСИ призван показать, что нарушения прав человека — обыденная ситуация для многих стран.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) — один из наиболее доверенных институтов внутриполитического блока администрации президента — подготовил доклад под названием «Новая современность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции».

Авторы исследования утверждают, что в Европе массово нарушаются права человека в связи с пандемией коронавируса.

В начале доклада авторы вспоминают историю убийства Гая Юлия Цезаря. По их словам, он поплатился за слишком долгое пребывание на посту диктатора, назначенного на время чрезвычайного положения: «Сенаторы-заговорщики защищали Римскую республику от диктатуры, то есть от режима бессрочного чрезвычайного положения с сосредоточением всех полномочий у исполнительной власти без согласования сената». Авторы проводят аналогию с современным положением дел в Европе. Они считают, что власти многих западных демократий под предлогом пандемии фактически получили неограниченные полномочия, нарушили баланс властей и стали «диктатором времен Древнего Рима». По их мнению, нарушения прав и принципов организации власти имели место практически во всех государствах европейского континента.

Помимо ограничений свободы передвижений в результате локдаунов эксперты фиксируют нарушения свободы слова и «чрезмерные ограничения» свободы собраний и публичных мероприятий.

В докладе содержатся примеры того, как те или иные журналисты или активисты подвергаются преследованию за публикацию информации о коронавирусе, не соответствующей установкам официальных властей. Например, упоминается история сербской журналистки Анны Лалич, подвергшейся аресту за подготовку материала о нехватке защитных средств в одной из больниц (премьер-министр Сербии позднее извинилась за ее арест). Также в докладе упоминается арест гражданки Великобритании за публикацию видео полупустой больницы в Глостершире. На основании этих и других примеров исследователи утверждают, что европейские власти используют любые средства, чтобы заставить «замолчать правозащитников и активистов, которые сомневаются в рациональности непропорционально жестких антикоронавирусных мер».

В ЭИСИ считают чрезмерными ограничения права на свободу собраний и иных публичных мероприятий, введенные во многих европейских странах. В пример приводится Германия, где с апреля прошлого года начались несанкционированные акции против карантинных ограничений, на которые власти ответили административными протоколами, а порой и силовым противодействием. Эксперты считают, что «жесткий разгон протестных мероприятий с применением дубинок» вошел в число постоянных новостей теперь и для граждан Амстердама, Берлина, Брюсселя, Вены, Парижа и других европейских столиц. Российские исследователи также озабочены ростом расизма и ксенофобии, нарушением прав беженцев и неравенством, проявляющимся на фоне эпидемии в Европе.

Авторы доклада почти не касаются ситуации в России.

По мнению главы экспертного совета института Глеба Кузнецова, у нас ситуации «несопоставимо либеральней и мягче»: «У нас колоссальная разница ситуаций со странами, балансирующими между запретом выходить из дому и разрешением собираться вчетвером людям из двух домохозяйств. Для европейца происходящее в России сегодня немыслимо в смысле открытости, прав и свобод».

Напомним, что в российских регионах по-прежнему работают те или иные ограничения, связанные с пандемией. Они вводятся указами глав регионов и могут касаться как свободы передвижения, так и проведения публичных акций. Во многих регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они по-прежнему под запретом.

Так, на основании указа о коронавирусных ограничениях мэра Москвы Сергея Собянина акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в начале этого года не были согласованы c властями. Протесты сопровождались столкновениями с полицией. Против участников акций были возбуждены многочисленные административные дела. Многие были оштрафованы за участие в протестах многократно. Ряд оппозиционных политиков стали фигурантами уголовных дел. На определенных этапах борьбы с пандемией власти Москвы и других регионов вводили специальные цифровые пропуска, без наличия которых граждане не могли покидать дома. Местоположения больных коронавирусом контролировалось с помощью мобильных приложений.

Сейчас в Москве и ряде других городов сняты практически все коронавирусные ограничения, кроме требования ношения перчаток и масок в публичных местах, социального дистанцирования и ограничения на заполняемость помещений при массовых мероприятиях. Однако за нарушение оставшихся правил гражданам по-прежнему грозят существенные штрафы. Так, газета «Известия» 26 марта сообщала, что с начала этого года на московском транспорте было зафиксировано 119 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

В своем докладе ЭИСИ называет «эйджизмом» европейскую практику, когда те или иные ограничения вводятся для отдельных групп пожилых граждан. Однако обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет в Москве была отменена только в начале марта этого года.

Отметим также, что весной прошлого года Госдума ввела административное и уголовное наказание за распространение недостоверной информации о коронавирусе. По данным ТАСС на середину декабря 2020 года, полиция возбудила по новым статьям более 450 административных дел и 37 уголовных.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков утверждает, что 23% случаев уголовного преследования за публикации в интернете в прошлом году были связаны именно с фейками о коронавирусе. По его словам, в России также произошел мощный рост практики применения цифровой слежки за гражданам.

Политологу Дмитрию Орешкину выводы доклада напоминают «советскую кальку»: «Тогда рассказывали, например, про нарушения прав афроамериканцев». По его словам, задача таких институтов «выискивать волосы на заднице геополитического противника». «Авторы доклада хотели показать, что проблемы с правами человека — это элемент обыденности и повседневности в любых странах»,— предполагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Если в докладе не указывается Россия, значит, его авторы не считают Россию Европой, заключает он. Выводы ЭИСИ совпадают с выводами ведущих западных исследовательских центров, например, в The Economist Intelligence Unit тоже утверждалось, что в демократических странах было больше ограничений прав и свобод человека в связи с пандемией, отмечает политолог Борис Макаренко. В России, по его словам, период ограничений был короче.

Андрей Винокуров, Мария Макутина, Елена Рожкова