В России число заразившихся COVID-19 снижается третий день подряд

В России за последние сутки выявили 8275 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 0,02% меньше, чем накануне (8277). Общее число заразившихся достигло 4 545 095.

Регионы-лидеры по числу случаев заражения:

Москва — 1286 (всего 1 026 740),

Санкт-Петербург — 715 (394 631),

Московская область — 584 (232 261),

Нижегородская область — 283 (107 452),

Ростовская область — 239 (80 836).

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 408 человек, что на 0,24% меньше, чем днем ранее (409). Всего за время пандемии умерли 98 850 человек. Выздоровели 10 176 человек, всего — 4 166 172.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 53 (всего 16 656),

Санкт-Петербург — 37 (12 270),

Ростовская область — 24 (3577),

Алтайский край — 20 (1832),

Нижегородская область — 14 (2847).

30 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что говорить о третьей волне коронавируса в России пока преждевременно. По его мнению, план массовой вакцинации населения можно выполнить раньше августа, вакцины от коронавируса достаточно. Сегодня, 31 марта, в стране зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что заражение животных может стать следующим этапом пандемии.

Подробнее о вакцинации в России и мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».