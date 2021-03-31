Голикова: система здравоохранения России возвращается к плановой работе

В России более чем в два раза снизилось число коек, предназначенных для больных коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, система здравоохранения РФ возвращается в плановый режим работы. О загруженности системы здравоохранения в некоторых регионах из-за COVID-19 говорил в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин. Президент Владимир Путин считает, что система здравоохранения страны отреагировала на пандемию адекватно.

Как рассказала госпожа Голикова, в пик загруженность больниц зимой в России было развернуто 279 тыс. коек для больных коронавирусом, сейчас число коек сократилось до 119 тыс. «Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры»,— сказала вице-премьер на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Голикова добавила, что профсоюзы и работодатели «активно работают» с правительством по теме вакцинации россиян от коронавируса. Массовая вакцинация в стране началась с середины января. Владимир Путин говорил, что популяционный иммунитет к COVID-19 может выработаться в России к концу лета, после чего можно будет снимать введенные из-за пандемии ограничения.

О российских вакцинах от коронавируса читайте в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».