Роспотребнадзор ожидает завершения пандемии COVID-19 в России к августу

К августу у многих россиян уже будет иммунитет к коронавирусу, а из-за сезонности вируса число случаев заражения COVID-19 может снизиться до сотен или даже единиц, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится»,— сказал господин Малеев «РИА Новости».

При этом, он не исключил возможность роста заболеваемости к осени, так как россияне начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что основные ограничения из-за COVID-19 в России снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к коронавирусу. По его словам, это может произойти к концу лета. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

Подробнее о ситуации с вирусом в стране — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».