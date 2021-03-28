Путин: популяционный иммунитет может появиться к концу лета

Основные ограничения в России снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил президент Владимир Путин. По его словам, это может произойти к концу лета.

Для достижения этой цели нужно, чтобы от коронавируса вакцинировалось около 70% взрослого населения, пояснил президент. «Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя»,— заявил господин Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 9088 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 2,28% больше, чем накануне (8885). Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4 519 832.