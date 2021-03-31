Мурашко: ситуация с COVID-19 в России улучшается

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России улучшается ситуация с коронавирусом. Он сообщил, что привился сам, а также сказал, что иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется не менее полугода.

«В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции»,— сказал господин Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

«Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется (иммунитет.— “Ъ”). Пациенты, переболевшие тяжело и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Пока спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде»,— сказал министр.

Сегодня, 31 марта, стало известно о заражении после вакцинации от коронавируса около 1 тыс. человек в Москве. Каким препаратом прививались заболевшие — неизвестно. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцинация производится в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Число заразившихся COVID-19 в России снижается третий день подряд, общее число зараженных превысило 4,5 млн.

Подробнее о вакцинации в России и мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».