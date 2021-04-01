«Известия»: производители приостановили продажу сахара магазинам

Торговые сети уже больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке. По их данным, это произошло после того, как правительство заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат. Минсельхоз не ожидает дефицита сахара.

С 1 апреля производители смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене 36 руб. за килограмм. Источник издания пояснил, что из-за этого в конце марта заводам стало невыгодно реализовывать свою продукцию. По его словам, изготовители не реагировали на объявленные торги на покупку партии сахара, в итоге торговые компании сами обращались к заводам, но они сообщали, что пока не могут отгрузить товар.

Минсельхоз сообщил, что ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции не ожидается. Пресс-службы «Ашана» и «Ленты» отметили, что сахар в достаточном количестве есть в магазинах и на складах.

Правительство продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года. Председатель Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что производители не ожидают резких колебаний цен на сахар после окончания действия соглашений. По его словам, ожидается рост урожая сахарной свеклы.

Подробнее о стабилизации цен на продукты — в материале “Ъ FM” «Продукты стабилизировались до осени».