Продукты стабилизировались до осени

В Кремле прокомментировали решение правительства продлить заморозку цен на сахар и масло, назвав этот процесс филигранным. Постановление 30 марта подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соглашения о стабилизации цен должны были действовать до 1 апреля. Теперь же ограничение по сахару продлено до 1 июня, по подсолнечному маслу — до 1 октября. Сейчас отпускная стоимость килограмма сахара составляет 36 руб., розничная — 46 руб., подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за литр соответственно.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ситуация находится под контролем администрации президента: «Этот процесс, конечно, достаточно филигранный, и правительство осуществляет все действия в исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам в России и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень сложный и филигранный процесс. Мониторинг, собственно, тоже выполняет правительство. Но повторю лишь, что, конечно, это как одно из поручений президента находится под контролем администрации».

При этом на прошлой неделе Минпромторг заявил, что намерен постепенно размораживать цены. Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин считает, что в ближайшее время этого ждать не стоит: «Видимо, аргумент, что цены на продовольствие продолжают расти, и, соответственно, ценовое давление в том числе на подсолнечное масло и на сахар остается, перевесил, и поэтому в правительстве решили, что сейчас безопаснее продлить эти ограничения. Тем более что возможных отрицательных эффектов, таких как, например, дефицит этих продуктов, не наблюдается, а это все-таки социально-значимые товары. Но я бы не стал это связывать с макроэкономикой.

Это все-таки история конкретно этих двух товаров, хотя, конечно, не только они дорожают последнее время.

Из-за птичьего гриппа мы также видим повышение цен на куриное мясо, на яйца. Подорожание подсолнечного масла и сахара в первую очередь связано с плохим урожаем именно этих культур. При этом, если правительство объявило определенные сроки, то я сомневаюсь, что они будут раньше снимать ограничения. На мой взгляд, имеет смысл верить тому, что было сказано.

В то же время эта мера, которой, наверное, не стоит слишком сильно увлекаться, потому что заморозка цен все-таки чревата такими последствиями, как дефицит этих товаров. Главный риск долгой заморозки в том, что цены очень сильно скакнут за это время. Но все будет зависеть от урожая, который мы получим в этом году. Если он будет достаточным, тогда для скачка цен причин не будет, государство сможет фактически незаметно снять эти ограничения. Если же урожай будет плохим, тогда надо будет принимать какие-то новые меры».

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает решение правительства верным. Однако предупреждает, что такая длительная заморозка грозит рисками для стабильности отечественной экономики.

«Бессмысленно вводить меру в конце 2020 года, чтобы потом ее снять, не достигнув эффекта. Иначе это просто будет отложенная инфляция. Сейчас Центральный банк должен будет реагировать, повышая ключевую ставку.

К сожалению, пока эта мера усложняет диагностику инфляции, потому что в обычной рыночной ситуации, когда идет рост цен, Центральный банк на это реагирует своей процентной ставкой.

Если мы сейчас вводим ограничительные меры, ЦБ, таким образом, теряет сигнал, который проходит через цены, и это значит, что монетарная политика, например, может оставаться избыточно мягкой. Или Центральный банк, наоборот, может не увидеть, когда ситуация нормализуется, потому что цены будут заморожены. Например, производство уже вырастет, а стоимость останется неизменной. Вообще любое нарушение рыночных механизмов затрудняет диагностику, потому что, когда рыночные факторы влияют на цены, то это баланс спроса-предложения, а когда цены ограничиваются регуляторными механизмами, мы не понимаем, что происходит со спросом и предложением»,— отметила Наталия Орлова.

Минсельхоз предложил компенсировать производителям затраты из расчета 10 руб. на литр масла и 5 руб. на килограмм сахара. В начале марта Минэкономики заявило об эффективности сдерживания цен. Сахар, по информации министерства, подешевел на 0,8%, а масло подорожало на 0,2%.

Иван Корякин, Александр Рассохин