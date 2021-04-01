ФАС и Минсельхоз отрицают риски дефицита сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтвердила нарушение поставок и перебои с закупкой сахарного песка. По данным службы, рисков возникновения дефицита сахара нет. Минсельхоз заявил, что ситуация на рынке сахара стабильна. Ранее газета «Известия» сообщила, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют»,— сообщается на сайте ФАС. Отмечается, что служба следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахарный песок.

По данным Минсельхоза, участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства, отгружаемые объемы полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. «Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции»,— сообщается на сайте министерства.

По данным газеты, в конце марта заводам стало невыгодно реализовывать сахар, так как с 1 апреля они смогут получить по пять рублей за каждый килограмм сахара, который продают торговым сетям по фиксированной цене 36 руб.

Подробнее о стабилизации цен на продукты — в материале “Ъ FM” «Продукты стабилизировались до осени».