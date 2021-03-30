Производители не ожидают подорожания сахара после окончания ценовых соглашений

Председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин сообщил, что производители не ожидают резких колебаний цен на сахар после окончания действия соглашений о стоимости продукции. По его словам, ожидается рост урожая сахарной свеклы.

«Мы считаем, что и после окончания действия соглашений резких ценовых колебаний не произойдет — благодаря ожидаемому росту урожая сахарной свеклы в новом сезоне и новым мерам поддержки производителей. Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе»,— сказал господин Бодин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам председателя правления Союзроссахара, все члены союза с пониманием относятся к задаче по обеспечению людей доступной продукцией. Он прогнозирует, в этом году объем производства сахара «позволит удовлетворить существующие потребности торговых сетей». Он рассказал о работе по заключению прямых контрактов на поставки сахара с заводов в ритейл.

Правительство сегодня, 30 марта, продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Правительство считает, что окончание срока соглашение могло привести к подорожанию продуктов.

Соглашения по стоимости этих товаров были заключены в декабре 2020 года. Отпускная цена по ним на белый сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно. В начале марта Минэкономики заявило о позитивном влиянии сдерживания цен на инфляцию.

О порядке отслеживания стоимости товаров и услуг — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».