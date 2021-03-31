СКР подтвердил гибель стрелявшего по силовикам в Мытищах

Владимир Барданов, накануне устроивший стрельбу по сотрудникам Росгвардии в подмосковных Мытищах, погиб при пожаре, его тело нашли, подтвердил региональный Следственный комитет России (СКР). 61-летний мужчина забаррикадировался в своем доме, когда к нему пришли с обыском, он отстреливался несколько часов. Во время перестрелки начался пожар. При разборе завалов в доме нашли крупный арсенал.

Согласно пресс-релизу СКР, после ликвидации возгорания пожарные обнаружили на третьем этаже дома человеческие останки. Сейчас место происшествия оцеплено. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что тело мужчины сильно обгорело, поэтому будет проведена экспертиза ДНК. По словам собеседника агентства, в коттедже нашли «большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», их направили в лабораторию на экспертизу.

По данным источника «Интерфакса», Владимир Барданов официально владел шестью единицами оружия, среди которого были охотничьи карабины, ружье, винтовка с нарезным стволом, травматический пистолет. Погибшему проведут посмертную психологическую экспертизу, заявила «РИА Новости» старший помощник руководителя подмосковного СКР Ольга Врадий.

Перестрелка Владимира Барданова с силовиками продолжалась более девяти часов. Она началась после того, как мужчина открыл огонь, когда правоохранители пришли к нему с обыском по делу о незаконном обороте оружия. Помимо сотрудников полиции на место ЧП прибыли спецподразделения Росгвардии, СОБР и ОМОН, один из спецназовцев получил ранения.

О ЧП в Подмосковье — в материале “Ъ” «Пенсионер и особо опасен».