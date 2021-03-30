СКР возбудил дело из-за стрельбы в Мытищах

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) после того, как мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в подмосковных Мытищах. Подозреваемый пока не задержан, сообщается в пресс-релизе областного СКР.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Новые Вешки». 61-летнего мужчину заподозрили в незаконном обороте оружия. Он забаррикадировался в доме, когда к нему пришли с обыском, и отстреливается уже четыре часа. «Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и следственного комитета»,— рассказали в подмосковном СКР.

Ведомство имя подозреваемого не называет. По данным Telegram-каналов 112 и Life shot, стрелка зовут Владимир Барданов.

Источник ТАСС сообщает, что мужчину также разыскивали приставы за долг по налогам в 148 тыс. руб. Как рассказал собеседник агентства, Владимир Барданов является гендиректором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Название фирмы не приводится.