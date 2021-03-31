31 марта, среда
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ФСИН заявила об оказании Навальному необходимой медпомощи

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области заявило, что оппозиционеру Алексею Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня, 31 марта, политик объявил голодовку, требуя пустить к нему приглашенного врача.

«Осужденному Алексею Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— заявили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Факт голодовки политика в ведомстве не прокомментировали.

Во ФСИН заявили, что сотрудники колонии «неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон». «В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных»,— отметили в ведомстве. Сам Навальный написал, что его будят во время проверок по восемь раз за ночь.

Также в ведомстве заявили, что администрация владимирской колонии вынесла Навальному несколько выговоров. «За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня Алексею Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры»,— говорится в сообщении.

Напомним, оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2 и ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК). По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. На прошлой неделе он потребовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. В частности, он рассказал о болях в спине и онемении ноги. Тогда областное управление ФСИН оценивало состояние оппозиционера как «стабильное, удовлетворительное».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».

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