Хорватия разрешила въезд привившимся от коронавируса, в том числе «Спутником V»

Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну людям со справкой о вакцинации против коронавируса, сказал глава МВД республики Давор Божинович. Это касается и привитых российской вакциной «Спутник V».

«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны—члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней»,— заявил господин Божинович на брифинге национального штаба гражданской защиты (цитата по «РИА Новости»).

В настоящее время возможность применения «Спутника V» в ЕС рассматривает Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Препарат могут одобрить не раньше мая. Словакия и Венгрия разрешили российский препарат в обход ЕС. Вчера, 30 марта, из-за этого ушел в отставку премьер Словакии Игор Матович. В Европе официально объявили третью волну пандемии, из-за чего обострилась проблема нехватки вакцин. Ситуацию усугубил отказ ряда стран от использования препарата компании AstraZeneca в связи с тромбоэмболическими осложнениями у привитых.

О спорах европейских политиков из-за российского препарата — в материале “Ъ” «"Спутник V" расколол Европу».