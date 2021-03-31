«Спутник V» расколол Европу

В Евросоюзе спорят, стоит ли закупать вакцину «Спутник V» у Москвы. Этот вопрос уже стоил кресла премьер-министру Словакии. Он попытался обеспечить ее поставки из России в обход европейского и национального регулятора. Остальные члены ЕС высказывают противоположные мнения — от полного неприятия российских разработок до желания как можно скорее получить доступ к «Спутнику V» и ускорить вакцинацию. Что смущает европейцев? Чем могут завершиться эти ожесточенные споры? Разбирался Сергей Гусев.

Дискуссия о том, пускать ли первую российскую вакцину на рынок Евросоюза, постепенно перерастает в политический кризис. Пока самый яркий пример — Словакия, где премьер-министр Игорь Матович решением закупить препарат умудрился расколоть правящую коалицию. После этого он был понижен до министра финансов.

На уровне ЕС также нет согласия. По данным газеты Le Monde, против «Спутника V» активно выступают, например, французские чиновники, а немецкие заняли противоположную позицию.

Европейские политики вынуждены делать неприятный выбор: или оказаться моральными должниками Кремля, или поставить под угрозу жизни собственных избирателей, констатирует политолог, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов: «Россия признана противником. Честно говоря, она и сама себя признает противником Запада.

А как брать у своего противника то, что может вызвать у населения чувство благодарности? Потом будет не очень удобно противостоять Москве там, где она пытается реализовать свои интересы.

Этого боятся стратеги. Есть опасения из-за влияния на развивающийся мир, потому что Запад не может предложить сейчас вакцины в нужном количестве бедным странам. Самим не хватает. А Россия может предложить».

Времени на решение мало, ведь на власти давит общественное мнение. Политические игры обывателям не всегда интересны, а вот очереди на вакцинацию короче пока не становятся. Впрочем, во Франции уже привита большая доля населения, чем в России. Это несколько смущает местную прессу и граждан, отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова. По ее словам, критика властей из-за вакцин в основном обусловлена политикой:

«У сил, которые критикуют действия власти, конечно, вопрос вакцин всегда был одним из козырей, потому что во Франции до сих пор не хватает препаратов. Но при всей открытости оппозиционных партий к России, французы, на самом деле, по поводу нашей вакцины большого энтузиазма не испытывают. Она используется скорее как пика, которую можно периодически всадить президенту Эмманюэлю Макрону. Но воспользовались бы французы настолько массово вакцинами, в том числе российского производства, — это вопрос пока что открытый».

В Германии частые призывы пустить, наконец, «Спутник V» в страну также продиктованы скорыми парламентскими выборами, говорит житель Баварии Константин Долинин. Но, по его словам, происхождение вакцины для немцев не важно, в первую очередь они интересуются качеством: «Немцы очень внимательно следят за всеми препаратами. Им не все равно, чем прививаться. Единственная их просьба — дать данные об испытаниях этой вакцины. Любой препарат, который допустят чиновники к использованию, примут с радостью, пусть у людей будет выбор. В Германии все подчинено графику: первый этап — старше 80 лет, второй этап — старше 70 лет. Параллельно идут те, кто ухаживает за больными. У кого-то есть показания, его поставили чуть повыше, и все спокойно ждут. Даже футбольный клуб “Бавария” не прививается, пока не дойдет очередь».

Сейчас большинство стран ЕС ждут, когда «Спутник V» одобрит Европейское агентство лекарственных средств. Процедура может занять еще несколько месяцев, а тем временем Венгрия, Чехия и Хорватия начали закупать препарат самостоятельно. Таких стран будет становиться все больше.

В итоге регулятору ничего не останется, кроме признания «Спутника V» на уровне всего ЕС, полагает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «На мой взгляд, заключения договоров на поставки “Спутника V” на уровне национальных правительств начнутся буквально через два-три месяца.

Признание отечественной вакцины возможно даже на официальном общеевропейском уровне. То есть, скорее всего, привитым “Спутником V” будет открыта возможность пересекать границы ЕС.

Единственное препятствие — американский фактор. Риторика со стороны Вашингтона очень жесткая».

Пока регуляторы исследуют «Спутник V», а политики спорят, в Европу пришла третья волна пандемии и более опасный британский штамм коронавируса. Брюссель призывает ускорить вакцинацию, ведь нужно привить минимум 70% населения. К этой планке в ЕС никто так и не приблизился. Вероятно, рано или поздно политические соображения по поводу российской вакцины придется отставить в сторону.